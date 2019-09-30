В ГИБДД анонсировали введение электронных водительских прав

В ГИБДД разрабатывают проект электронных водительских прав, которые автовладельцы смогут предъявлять со своего смартфона. Об этом глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил в интервью ТАСС.

— Одним из возможных вариантов реализации новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с её последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости, — отметил Черников.

Он пояснил, что электронные права станут альтернативой обычному удостоверению. При этом о сроках введения таких прав пока говорить рано, добавил глава ГИБДД. Сначала нужно провести модернизацию оборудования, внести изменения в нормативные правовые акты, которые регламентируют выдачу удостоверений.

Ранее в России анонсировали введение электронных паспортов. Ожидается, что в полной мере россияне смогут использовать такие документы к 2024 году.