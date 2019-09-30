Двое неизвестных с автоматом устроили погром в московском ресторане

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия, полиция проводит проверку.

В ресторане на улице Свободы в Москве двое неизвестных устроили погром, избили одного из посетителей, а всем остальным в это время угрожали предметом, похожим на автомат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

— В 7:18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55 вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей, — рассказал собеседник агентства.

Как подчеркнул представитель полиции, по словам очевидцев, из оружия злоумышленники не стреляли.

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