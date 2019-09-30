Названы главные претенденты на пост тренера "Спартака"

Бывший наставник команды Олег Кононов покинул занимаемую должность в связи с серией поражений.

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин — главные претенденты на пост наставника красно-белых. По данным "Чемпионата", эти две кандидатуры рассматривает руководство московского футбольного клуба.

Как отмечает издание, "Спартак" рассматривает возможность пригласить на вакантную должность Андрея Тихонова до конца текущего сезона. Может стать главным тренером красно-белых и Валерий Карпин, место которого в "Ростове" в этом случае займёт Андрей Талалаев.

Бывший главный наставник "Спартака" Олег Кононов покинул занимаемую должность в связи с серией поражений — команда после серии проигрышей опустилась на девятую строчку в турнирной таблице в чемпионате РФ. Фанаты проводили Кононова словами "До свидания, трус".