Пенсионер неожиданно стал наследником знаменитого шпиона

Индийский пенсионер унаследовал дом стоимостью 100 миллионов рупий (более 90 миллионов рублей) от своей покойной матери Герти Уолдер и отчима-шпиона Кумера Нарайна, о родстве с которым он даже не подозревал. Эдвина Д'Соуза из города Мангалура воспитала бабушка, сейчас ему уже 76-лет.
По данным The Times of India, Герти бросила двухмесячного сына и переехала в другой город. В 1964 году Эдвин виделся с ней в последний раз. Тогда он угнал её автомобиль, а она заявила на него в полицию. Этот факт в итоге и сделал мужчину миллионером.
При этом Эдвин с отчимом никогда знаком не был. Кумер занимал руководящий пост в одной из индийских компаний, которая промышляла торговлей со странами СССР и его союзниками. Однако у мужчины был ещё один источник заработка — он спаивал и подкупал чиновников, выведывал военные и экономические тайны, после чего продавал их ГДР, Польше и Франции.
В 1985 году шпион был разоблачён. Кумера арестовали, но через несколько лет выпустили на свободу под залог. В 2000 году он скончался, не дождавшись суда. Расследование дела о шпионаже было завершено в 2002 году. Вскоре после этого Герти Уолдер нашли задушенной в её собственном доме. А права на наследство предъявила их служанка. Она предоставила документы, якобы подтверждающие её родство с погибшим шпионом.
Существование Эдвина выяснилось после обнаружения в архивах заявления Герти об угоне автомобиля, написанного в 1964 году. Для получения наследства пенсионеру придётся судиться со служанкой.
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