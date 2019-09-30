Пенсионер неожиданно стал наследником знаменитого шпиона

Сейчас в доме отчима Кумера, которого он ни разу не видел, живёт служанка, выдающая себя за его дочь.

Индийский пенсионер унаследовал дом стоимостью 100 миллионов рупий (более 90 миллионов рублей) от своей покойной матери Герти Уолдер и отчима-шпиона Кумера Нарайна, о родстве с которым он даже не подозревал. Эдвина Д'Соуза из города Мангалура воспитала бабушка, сейчас ему уже 76-лет.

По данным The Times of India, Герти бросила двухмесячного сына и переехала в другой город. В 1964 году Эдвин виделся с ней в последний раз. Тогда он угнал её автомобиль, а она заявила на него в полицию. Этот факт в итоге и сделал мужчину миллионером.

При этом Эдвин с отчимом никогда знаком не был. Кумер занимал руководящий пост в одной из индийских компаний, которая промышляла торговлей со странами СССР и его союзниками. Однако у мужчины был ещё один источник заработка — он спаивал и подкупал чиновников, выведывал военные и экономические тайны, после чего продавал их ГДР, Польше и Франции.

В 1985 году шпион был разоблачён. Кумера арестовали, но через несколько лет выпустили на свободу под залог. В 2000 году он скончался, не дождавшись суда. Расследование дела о шпионаже было завершено в 2002 году. Вскоре после этого Герти Уолдер нашли задушенной в её собственном доме. А права на наследство предъявила их служанка. Она предоставила документы, якобы подтверждающие её родство с погибшим шпионом.

Существование Эдвина выяснилось после обнаружения в архивах заявления Герти об угоне автомобиля, написанного в 1964 году. Для получения наследства пенсионеру придётся судиться со служанкой.

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