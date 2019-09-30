Посольство РФ в Норвегии опровергло слухи о российском спецназе на Шпицбергене

В диппредставительстве посчитали, что информация является частью работы по насаждению образа врага в лице России.

Российские дипломаты в Осло опровергают сообщение, что на территории норвежского архипелага Шпицберген проводили неизвестные действия спецподразделения Вооружённых сил РФ. Ранее об этом заявило издание Aldrimer.no, освещающее сферу безопасности.

— Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать её иначе как грубую провокацию, — говорится в сообщении Посольства России в Норвегии на странице в "Фейсбуке".

В посольстве предполагают, что заинтересованные лица подобными публикациями выбивают дополнительные средства для оборонного бюджета страны.

Ранее Лайф сообщал, что блок НАТО благодаря территории Норвегии всё ближе размещает военные объекты к границам России. США собираются строить базу для атомных подлодок в Норвегии и значительно усиливают свои силы в Арктике, а также совершенствуют радиолокационную станцию "Глобус".