Путин поздравил народ Абхазии с Днём победы и независимости

В поздравительной телеграмме президент России с удовлетворением отметил динамичное развитие отношений между двумя странами.

Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении безопасности и социально-экономического развития. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина, отправленной главе Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника — Дня победы и независимости.

— В поздравлении глава российского государства с удовлетворением отметил динамичное развитие отношений между двумя странами на основе принципов союзничества и стратегического партнёрства, — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил подписать соглашение о модернизации Вооружённых сил Абхазии.