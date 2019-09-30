Летевший в Иркутск самолёт экстренно сел в Кольцово из-за столкновения с птицей

Инцидент произошёл сразу после взлёта лайнера из аэропорта Краснодара, о чём экипаж сразу доложил диспетчерам.

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом из Краснодара в Иркутск, экстренно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, причиной вынужденного приземления стало столкновение с птицей.

— Экипаж Airbus A320, выполняющего рейс U6-699 по маршруту Краснодар — Иркутск, после взлёта из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей, — рассказали Лайфу в авиакомпании.

Воздушное судно было решено осмотреть, в связи с чем авиалайнер и совершил вынужденную посадку. Приземление прошло благополучно. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. Планируемое время вылета из Екатеринбурга в Иркутск — 12:55 по местному времени (10:55 мск).

Ранее сообщалось, что незапланированную посадку в аэропорту Кольцово совершил самолёт, следовавший рейсом S7 Казань — Новосибирск.