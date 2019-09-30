Пассажирский самолёт сел в Гоа с загоревшимся двигателем

В международном аэропорту Гоа Даболим сел самолёт индийской авиакомпании IndiGo с загоревшимся двигателем. По данным местных СМИ, возгорание произошло через 15 минут после взлёта.
На борту находилось около 180 пассажиров, в том числе министр окружающей среды штата Гоа Нилеш Кабрал. Воздушное судно следовало в Дели. Возгорание произошло в левом двигателе. Пилоты отключили его и запросили посадку. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Даболим, после чего пассажиров эвакуировали из аварийного судна.
— Пассажиры увидели, как двигатель загорелся, и вскоре все начали паниковать. Однако экипаж действовал в этой ситуации крайне профессионально, — рассказал после приземления министр.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом из Краснодара в Иркутск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей.
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