Пассажирский самолёт сел в Гоа с загоревшимся двигателем

На борту находилось порядка 180 пассажиров, в том числе министр окружающей среды штата.

В международном аэропорту Гоа Даболим сел самолёт индийской авиакомпании IndiGo с загоревшимся двигателем. По данным местных СМИ, возгорание произошло через 15 минут после взлёта.

На борту находилось около 180 пассажиров, в том числе министр окружающей среды штата Гоа Нилеш Кабрал. Воздушное судно следовало в Дели. Возгорание произошло в левом двигателе. Пилоты отключили его и запросили посадку. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Даболим, после чего пассажиров эвакуировали из аварийного судна.

— Пассажиры увидели, как двигатель загорелся, и вскоре все начали паниковать. Однако экипаж действовал в этой ситуации крайне профессионально, — рассказал после приземления министр.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом из Краснодара в Иркутск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей.