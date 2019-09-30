Россиянам дадут возможность оспаривать результаты экзаменов в ГИБДД

Поводом для отмены таких результатов могут стать, например, неправомерные действия экзаменатора.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство планирует ввести возможность оспаривать результаты экзаменов на получение водительского удостоверения.

— Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведённых экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена, — высказался Черников в интервью ТАСС.

Руководитель ГИБДД считает, что это позволит повысить качество оценки навыков будущих водителей. Проект постановления отправлен в правительство.

В этом же интервью Черников заявил, что изучается возможность введения электронного водительского удостоверения. Правда, перед этим нужно провести модернизацию оборудования, внести изменения в нормативные правовые акты, которые регламентируют выдачу удостоверений.