Россиянам дадут возможность оспаривать результаты экзаменов в ГИБДД

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Поводом для отмены таких результатов могут стать, например, неправомерные действия экзаменатора.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство планирует ввести возможность оспаривать результаты экзаменов на получение водительского удостоверения.

Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведённых экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена, — высказался Черников в интервью ТАСС.

Руководитель ГИБДД считает, что это позволит повысить качество оценки навыков будущих водителей. Проект постановления отправлен в правительство.

В этом же интервью Черников заявил, что изучается возможность введения электронного водительского удостоверения. Правда, перед этим нужно провести модернизацию оборудования, внести изменения в нормативные правовые акты, которые регламентируют выдачу удостоверений.

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