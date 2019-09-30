Налётчики ограбили дом футболиста Семшова в Подмосковье, прихватив деньги и часы

Во время ограбления в доме находилась только его супруга, она видела грабителей.

Неизвестные утром 29 сентября проникли в дом экс-футболиста сборной России Игоря Семшова в подмосковной деревне Маслово. Злоумышленники прихватили деньги, драгоценности и часы. Как сообщает "360", ущерб составил более миллиона рублей.

Во время ограбления в доме находилась только супруга футболиста Лариса Семшова. Злоумышленники, закрыв лица шарфами, проникли в комнату через окно на первом этаже. Они украли из сумки 15 тысяч рублей, затем поднялись на второй этаж и прихватили ювелирные украшения и несколько пар фирменных часов.

Хозяйка видела преступников. Теперь грабителей ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лайф сообщал, что вооружённые молотком налётчики отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей.