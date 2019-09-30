Обвинение просит назначить актёру Устинову условный срок вместо реального

Прокуратура просит изменить приговор актёру Павлу Устинову и назначить ему три с половиной года условно с испытательным сроком в четыре года. Потерпевший сотрудник Росгвардии согласен с требованием гособвинения.

— Изменить приговор районного суда и назначить наказание в три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в четыре года, — заявил прокурор.

Как уже сообщал Лайф, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. 20 сентября суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции.