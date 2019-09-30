Мама новорождённой России Русских рассказала Лайфу, как с мужем выбирала имя

Валентина признаётся, что сначала считала идею супруга о необычном имени просто шуткой.

Мать новорождённой девочки из Санкт-Петербурга с патриотическим именем Россия призналась Лайфу, что назвать так малышку они с мужем решили задолго до её появления.

Молодая мама сначала отнеслась скептически к идее мужа. Затем согласилась, но серьёзно это не воспринимала. Поверила в твёрдость намерений мужа назвать малышку Россией только во время беременности — Михаил обращался к малышке в животе уже по этому имени. Супруги решили никому не говорить о решении.

— Потом, когда она родилась, думаю, вот он сейчас придёт в роддом, скажет: "Нет, она не Россия, она — Анечка или Маргарита". Но он пришёл и говорит: "Нет, я вот на неё смотрю, она — Росся, Россюшка, моя Россия". Я просто знала, что есть такие имена, но чтобы самим давать. Он уже свыкся, ещё до рождения знал, что будет она, а я всё ещё немножко сомневалась, но потом поддержала его... Мы её интерпретируем как девочку, которая сеет свет на любимую нашу Россиюшку, — говорит Валентина.

Она добавила, что всегда хотела назвать ребёнка необычным именем с глубоким смыслом, чтобы красиво с фамилией сочеталось.

Ранее отец новорождённой России заверил, что не будет против, если она захочет сменить имя, когда вырастет.