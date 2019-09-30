Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого

Полезен сахар может быть только для людей, которые тратят избыточное количество энергии.

Жители России потребляют чрезмерное количество сахара, а это ведёт к увеличению количества людей с ожирением. Поэтому специалисты призвали ограничить рекламу сладких продуктов, сообщает РИА "Новости".

— Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, — цитирует агентство слова главного внештатного специалиста диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна.

Эксперт напоминает, что избыток сахара повышает риск развития диабета, а также ожирения, которое ведёт к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк также добавляет, что россияне употребляют намного больше сахара, чем предписывают нормы Всемирной организации здравоохранения. Он указывает на такую функцию сладкого, как эмоциональное удовольствие, так что полностью лишать себя этого не стоит.

Ранее врачи призывали не пичкать детей сладким и пустыми углеводами. Например, стакан пакетированного сока — это 180 ккал. Если ребёнок выпивает его ежедневно, он получает за год четыре лишних килограмма сахара, а это эквивалентно шести с половиной килограммам жира.

В прошлом месяце Минздрав предложил лишить россиян чипсов и газировки в вендинговых автоматах на работе.