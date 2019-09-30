В Перми исчезла 15-летняя девочка

Водителей просят проверить видео с автомобильных регистраторов, снятые в городе 28 сентября.

В Перми в минувшую субботу 15-летняя Светлана Ковырзина вышла из дома № 4 на улице Молдавской и пропала. По факту её исчезновения следователи возбудили уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), — сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Пропавшая ростом 160–165 сантиметров, у неё тёмно-каштановые волосы до плеч и светлые глаза. Девушка была одета в тёмные штаны, чёрные кроссовки и тёмно-зелёную спортивную куртку.