Минтруд предупредил россиян о мошенниках, предлагающих "пособия" от его имени

Неизвестные пытаются получить доступ к персональным данным граждан под предлогом якобы полагающихся им начислений.

Рассылки в соцсетях с предложением якобы "вывести пособия" в размере 115 тысяч рублей организованы мошенниками и не имеют отношения к Минтруду РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уже не в первый раз предупреждали, что неизвестные пытаются обманом получить доступ к персональным данным россиян. Для этого в мессенджерах и Facebook рассылаются фейковые сообщения о "выводе денежного пособия на сумму 115 тысяч рублей от Министерства труда и социальной защиты РФ для граждан, работавших в 1991−2019 годах".

— Минтруд России сообщает, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной. Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах, — призвали в министерстве.

Ранее СМИ выяснили, откуда мошенники берут номера клиентов банков. Среди прочего это базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства.