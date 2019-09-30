Эксперт рассказал, какое вино подорожает после увеличения акцизов

По его оценке, продукция отечественного производства увеличится в цене в 2,5–3,5 раза, а импортного — в четыре раза.

С увеличением винного акциза в России подорожают практически все вина, но некоторые производители могут снизить цену после её скачка вверх. Об этом рассказал в эфире НСН председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.

— Цены вырастут на все вина примерно одинаково. Другой вопрос, что у нас сейчас разрабатывается система возврата по тем категориям, которые производят вина из собственного винограда. Идея в том, что потом можно будет получать возврат, если вы выращиваете виноград в России. Но этот механизм до конца не отработан. И надо понимать, что у нас меньше 30% (где-то 27–28%) всего вина производится из собственного винограда. Это вино тоже вначале подорожает, но потом оно должно стабилизироваться, — объяснил винодел.

По его оценке, меньше всего подорожают те вина, которые не требуют больших затрат на транспортировку. Меркушев считает, что стоимость продукции отечественного производства увеличится в 2,5–3,5 раза, а импортного — в четыре раза.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизов на вина с 2020 по 2022 год. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.