В Москве неизвестные взорвали банкомат газовым баллоном

Отделение АО "Кредит Европа Банк" закрыто, в организации просят клиентов обращаться в другие.

В Москве на улице Бутырской злоумышленники вскрыли уличный банкомат, подорвав рядом с ним баллон с газом. По сведениям СМИ, им удалось похитить 11 миллионов рублей, однако в кредитной организации эти данные не подтвердили.

— В настоящее время ведётся совместная работа с правоохранительными органами, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сумма похищенной наличности не превышает 500 000 рублей, общий размер ущерба уточняется, — сообщили Лайфу в пресс-службе АО "Кредит Европа Банк (Россия)".

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Выясняются личности злоумышленников.

Летом этого года в Бийске мужчина смог взорвать банкомат, также использовав газ. Он накачал банкомат пропаном изнутри.