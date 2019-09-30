Жители Кубани устроили стрельбу из автомата посреди села — видео

Полиция задержала участника инцидента, но он заявил, что угрозы людям не было, потому что стрелял холостыми патронами.

Двое мужчин открыли стрельбу из автомата в воздух возле кафе "Нива" в селе Белая Глина на Кубани. Всё происходящее записывалось на видео, вероятно, друзьями мужчин. На кадрах видно, как они достали автомат Калашникова из багажника чёрного автомобиля Mercedes, после чего по очереди стали стрелять.

После опубликования данного видео в Сети стражи порядка начали проверку. Один из участников инцидента сам пришёл в полицию и объяснил, что оружие не боевое, стрелял он холостыми патронами. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, это подтвердила последующая экспертиза автомата.

— Экспертиза выявила, что он охолощённый и не является оружием, в рожке были светозвуковые, не боевые патроны, а охолощённые. Сейчас проводится осмотр домовладения хулигана, ведутся поиски других предметов, которые могли бы представлять опасность, — сообщил источник.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестные устроили погром в одном из столичных ресторанов, угрожая посетителям автоматом.