У банды в Москве нашли украденное якутское золото на 100 млн рублей

Драгметалл кустарным способом доводили до качества 585-й пробы и продавали через ломбарды и скупщиков.

Сотрудники МВД и ФСБ конфисковали у банды в Москве более 26 килограммов золота на сумму свыше 100 миллионов рублей. Драгметалл был украден на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии, переплавлен в слитки и доставлен в Москву.

— В кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путём доводили до качества 585-й пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесённых гражданами переплавленных изделий, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках уголовного дела о незаконном обороте золота задержаны четверо участников банды. Один из них арестован, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что у жителя Чукотки нашли банку с золотом на 2,8 миллиона рублей.