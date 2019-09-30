Первое интервью Устинова после смягчения приговора: Я крови не жажду

Актёр Павел Устинов, которому сегодня Мосгорсуд изменил приговор на год условно, не согласен с вердиктом апелляционной инстанции. В своём первом интервью после смягчения приговора он заявил журналистам, что будет обжаловать решение.
— С решением суда мы не согласны. В любом случае мы его будем обжаловать. Преступление я не совершал, — заявил Устинов.
— Я крови не жажду. Я к Росгвардии нормально отношусь, — подытожил актёр, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.
Мосгорсуд постановил изменить приговор актёру Павлу Устинову по делу о нападении на росгвардейца. Наказание, назначенное Тверским районным судом, изменили на год условно с испытательным сроком.
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