В ДТП под Саратовом погиб депутат

Водитель автомобиля и несовершеннолетняя пассажирка с различными травмами были доставлены в больницу.

В результате ДТП у посёлка Придорожный в Саратовской области погиб депутат собрания Фёдоровского района Азамат Душалов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на районную администрацию.

— Мы подтверждаем гибель депутата Душалова в ДТП, — уточнил собеседник агентства.

В УГИБДД УМФД РФ по области рассказали, что смертельная авария произошла накануне вечером. 43-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. 42-летний пассажир — Душалов — умер на месте. Водитель и 17-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковушек на трассе в Нижегородской области погибло два человека.