Водителям в Москве посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Кроме того, автомобилистов предупредили, что из-за осадков может быть много мелких ДТП.

Власти Москвы призвали водителей не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями в связи с ветреной погодой.

— Сегодня в Москве тепло (плюс 13 — плюс 15), но сыро и ветрено, сообщают синоптики. Осторожнее на дорогах — может быть много мелких ДТП. Ну и не паркуйтесь под деревьями/щитами, — сообщил в "Твиттере" Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что в понедельник в Москве ожидается дождь и порывистый ветер со скоростью до 15 м/с.

Ранее синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в столичном регионе.