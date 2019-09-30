Под Одессой подросток хвастался дедушкиным ружьём и случайно застрелил друга

Несовершеннолетнего пришлось отпустить домой после беседы с полицейскими и психологами.

12-летний житель Одесской области застелил своего 15-летнего друга, когда хвастался перед ним дедушкиным ружьём. О трагедии рассказали в Нацполиции Украины.

Гость получил огнестрельное ранение в грудную клетку и умер в карете скорой помощи. По факту стрельбы был допрошен пожилой владелец ружья. С несовершеннолетним помимо следователя работали психологи.

Полицейские сообщают, что работа ведётся по статье "Умышленное убийство". Проводится судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

В Рязани ранее произошёл подобный случай. Десятилетний мальчик решил похвастаться перед сверстниками оружием своего отца и застрелил одноклассника.