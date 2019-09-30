Юный московский блогер прострелил себе живот во время селфи с пистолетом

На звук выстрела из соседней комнаты прибежала тётя мальчика и вызвала скорую, увидев раненого племянника.

В Москве 16-летний блогер случайно выстрелил себе в живот из травматического пистолета, пытаясь сделать эффектное селфи. По данным Лайфа, выстрел он произвёл из пистолета Grand Power T12 калибра 10х28, принадлежащего старшему брату.

Инцидент произошёл 27 сентября. 16-летний Зураб взял без спроса пистолет, но, делая фото, нажал на спусковой крючок вместо экрана смартфона. На звук выстрела из соседней комнаты прибежала тётя мальчика и вызвала скорую. Раненого подростка доставили в Детскую городскую клиническую больницу им. Морозова.

Ранее аналогичный случай произошёл в Омске. Там 36-летняя женщина прострелила себе голову из травматического пистолета, пытаясь сделать эпичное фото.