Украинского военного избили после его признания в любви к мужчинам

Активист рассказал, что группа "радикалов" пришла для этого к дому гомосексуалиста.

Военнослужащий армии Украины Василий Давыденко признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а через некоторое время на него напали пятеро неизвестных. Его жестоко избили. О произошедшем рассказал ЛГБТ-активист и ветеран боевых действий на востоке Украины Виктор Пилипенко.

— В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давиденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что всё произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, ***?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами, — сообщил подробности Пилипенко на своей странице в "Фейсбуке".

Потерпевший успел сгруппироваться, когда его пинала толпа, благодаря чему смог избежать серьёзных травм. Напавшие порвали его корсет, который поддерживает позвоночник, повреждённый в боевых действиях в Донбассе.

Активист предположил, что место проживания гомосексуалиста раскрыли его коллеги, которые объявили ему бойкот после каминг-аута.

В прошлом году женщину-трансгендера избили в трамвае во Львове.