Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днём рождения, отметив её щедрый талант

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днём рождения. Актрисе сегодня исполнилось 94 года.

— Вас искренне любят зрители и уважают коллеги за щедрый талант и актёрское мастерство, удивительное обаяние и душевную теплоту, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер страны пожелал Васильевой успехов, доброго здоровья и благополучия.

Вера Кузьминична Васильева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1986), лауреат двух Сталинских премий (1948, 1951). Самые известные роли артистки были воплощены в фильмах "Чук и Гек", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана", а также в сериалах "Пока цветёт папоротник" и "Следствие ведут Знатоки". Актриса широко известна и театральному зрителю: Вера Васильева служит в труппе Театра сатиры с 1948 года. Подробную биографию артистки читайте на сайте uznayvse.ru.