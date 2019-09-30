Жена футболиста Семшова назвала грабителей их дома вежливыми

Преступники вынесли деньги, драгоценности и часы общей стоимостью примерно на миллион рублей.

Жена бывшего игрока сборной России по футболу Игоря Семшова Лариса рассказала подробности об ограблении, которое было совершено в их доме в подмосковной деревне Маслово накануне рано утром.

В это время дома была только она с двумя детьми. Женщина проснулась от шума на первом этаже. По словам Ларисы, вскоре она увидела четверых незнакомцев, лица которых были прикрыты какими-то тряпками. Они связали её и детей верёвками, а затем отвели в одну из комнат.

— Я не сопротивлялась, потому что жизнь гораздо дороже всяких побрякушек. Бандиты были довольно вежливые. У меня только несколько синяков и царапин от верёвки, которой меня связывали. Нас не били. Но мы с детьми сильно напугались, — передаёт МК слова Семшовой.

По словам женщины, она сама водила бандитов по дому и отдавала имущество. Грабители говорили на чистом русском языке и, как утверждает Лариса Семшова, имели славянскую внешность.

Бандиты вынесли дорогие часы Chopard, Omega, Longines и Burberry. Кроме того, они украли драгоценности и 15 тысяч рублей из сумки. Ущерб составил более миллиона рублей.