Россиянка попыталась украсть из турецкого отеля чемодан еды

У женщины нашли продукты для завтрака из ресторана, бутылки с водой и аккуратно упакованные в пакеты фрукты.

Российская туристка попыталась вывезти из трёхзвёздочного отеля в турецком городе Манавгат целый чемодан продуктов. Женщина прихватила с собой даже бутылки с водой, однако её планам таким образом обогатиться помешали сотрудники гостиницы.

Туристку попросили открыть чемоданы, один из которых оказался набит исключительно едой: кроме воды там были продукты для завтрака из ресторана отеля, аккуратно упакованные в пакеты фрукты. В гостинице отметили, что такое происходит не в первый раз. Многие туристы неправильно понимают систему "всё включено".

— Гости нашего отеля могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем, — заявил администратор отеля, которого цитируют местные СМИ.

Туристка выехала из гостиницы без запасов, но наказывать её не стали.

Ранее Лайф писал о другой россиянке, которую поймали на краже из турецкого отеля. Туристка решила не тратиться на сувениры и прихватила из пятизвёздочной гостиницы полотенца, простыни, кухонную посуду, тапочки, еду и целый чемодан туалетной бумаги.