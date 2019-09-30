Развожаев сформировал новое Правительство Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил о новом составе регионального правительства. Об этом он сообщил во время аппаратного совещания.
В новом правительстве — семь вице-губернаторов, причём двое из них сохранили свои посты, а пятерых назначили. Посты замглавы Севастополя получили: Александр Кулагин, Алексей Парикин, Светлана Пирогова, Ольга Тимофеева и Денис Солодовников.
Кроме того, Развожаев представил новых глав департаментов городского кабмина.
Как уже сообщал Лайф, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя.
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