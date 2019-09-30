Развожаев сформировал новое Правительство Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил о новом составе регионального правительства. Об этом он сообщил во время аппаратного совещания.

В новом правительстве — семь вице-губернаторов, причём двое из них сохранили свои посты, а пятерых назначили. Посты замглавы Севастополя получили: Александр Кулагин, Алексей Парикин, Светлана Пирогова, Ольга Тимофеева и Денис Солодовников.

Кроме того, Развожаев представил новых глав департаментов городского кабмина.

Как уже сообщал Лайф, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя.