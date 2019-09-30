Рябков обвинил США в развязывании визовой войны

По словам замглавы российского МИД, Соединённые Штаты отказываются идти на переговоры.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.

— В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, вы знаете, что эта война идёт и развязали её сами США, — рассказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что у России на протяжении длительного времени были "огромные проблемы" при оформлении сотрудников посольств и генеральных консульств на длительные командировки в США.

По словам Рябкова, Москва предлагает Вашингтону "договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", но "пока не получается".

Напомним, разрешения на въезд в США для участия в заседании Генассамблеи ООН не получили члены российской делегации, в частности глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.