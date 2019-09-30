В Хакасии мать сдала в аренду любовнику-педофилу двоих маленьких дочерей

Через несколько лет он совершил ещё одно подобное преступление — надругался над 14-летней школьницей.

34-летняя жительница Хакасии разрешила любовнику за деньги вступить в половую связь с её двумя несовершеннолетними дочерьми. Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в отношении матери и этого мужчины завершено расследование уголовного дела.

Преступление было совершено ещё семь лет назад. 53-летний мужчина имел любовную связь с матерью пострадавших. Она познакомила его с дочерьми семи и восьми лет, и он уговорил женщину за деньги позволить вступить с ними в интимную связь.

— Обвиняемые путём уговоров, воспользовавшись беспомощным состоянием детей в силу их малолетнего возраста, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, находясь на территории города Саяногорска, пригласили детей в автомобиль, где мужчина в присутствии матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Республике Хакасия.

Через несколько лет обвиняемый посредством переписки в соцсетях договорился встретиться с четырнадцатилетней школьницей, в отношении которой он также совершил "иные действия сексуального характера".

Следователи направили дело для рассмотрения в суд. Мужчина и женщина обвиняются в преступлении по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

На днях Лайф сообщал, что в Ленобласти задержали тренера по подозрению в надругательстве над ребёнком.