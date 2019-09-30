Рики Мартин сообщил, что ждёт с мужем четвёртого ребёнка

По словам известного исполнителя, они счастливы, что у них такая многодетная семья.

Популярный артист Рики Мартин заявил, что у него с супругом Джваном Йосефом скоро появится ещё один ребёнок. Об этом артист сообщил со сцены на светском ужине в Вашингтоне, отмечает Super.

— Кстати, хотел бы сказать, что у нас будет ещё один ребёнок. Обожаю большие семьи! — сказал Рики Мартин.

Этот ребёнок станет четвёртым по счёту в семье гей-пары 47-летнего Рики Мартина и 35-летнего художника Джвана Йосефа, которые официально оформили свои отношения в 2018 году. Геи воспитывают близнецов Маттео и Валентино и годовалую дочь Люсию, рождённых от разных суррогатных матерей. По словам Мартина, дочка для него является светом его жизни. Брать с собой на мероприятие девочку артист не стал, оставив её с дома с няней. Месяц назад Рики Мартин впервые показал свою дочь.

А накануне выяснилось о пополнении в семье российского певца Сергея Лазарева. Он скрывал факт рождения ребёнка на протяжении года. Только сейчас артист признал, что у него есть дочь по имени Анна.