Эксперт рассказала, какие россияне — самые финансово безграмотные

Только 40% россиян читают кредитный договор перед его подписанием. Об этом сообщила стратегический координатор проекта Министерства финансов РФ по финансовой грамотности Анна Зеленцова.
— Только 40% читают договор, прежде чем подписывают. То есть 60% не читают и потом удивляются, когда оказывается, что проценты гораздо выше, — передаёт News.ru слова Зеленцовой.
По её словам, если бы россияне начали читать кредитные договоры, то резко снизился бы процент споров и жалоб на уловки финансовых организаций.
Кроме того, Зеленцова отметила, что в России по-прежнему очень низкая финансовая грамотность. Самый низкий уровень наблюдается у многодетных семей, самый высокий — у супружеских пар с одним-двумя детьми.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве неизвестные взорвали банкомат газовым баллоном.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram