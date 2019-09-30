Эксперт рассказала, какие россияне — самые финансово безграмотные

По словам Зеленцовой, такая проблема часто наблюдается в многодетных семьях, редко — у супругов с одним-двумя детьми.

Только 40% россиян читают кредитный договор перед его подписанием. Об этом сообщила стратегический координатор проекта Министерства финансов РФ по финансовой грамотности Анна Зеленцова.

— Только 40% читают договор, прежде чем подписывают. То есть 60% не читают и потом удивляются, когда оказывается, что проценты гораздо выше, — передаёт News.ru слова Зеленцовой.

По её словам, если бы россияне начали читать кредитные договоры, то резко снизился бы процент споров и жалоб на уловки финансовых организаций.

Кроме того, Зеленцова отметила, что в России по-прежнему очень низкая финансовая грамотность. Самый низкий уровень наблюдается у многодетных семей, самый высокий — у супружеских пар с одним-двумя детьми.

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