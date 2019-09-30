С Плесецка выполнен учебно-боевой пуск ракеты "Тополь-М"

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Фото © VK / Минобороны России

В Минобороны заявили, что аналог боевой части ракеты прибыл в заданную точку на Камчатке.

Успешный учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" выполнен с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве назвали целью учебных стрельб подтверждение лётно-технических характеристик ракетного комплекса. Проведённый пуск подтвердил техническую готовность комплексов "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения.

— Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объёме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка), — заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот впервые запустил сверхзвуковую крылатую ракету "Оникс".

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