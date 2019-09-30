Самолёт "Аэрофлота" поцарапали стремянкой в Шереметьево

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Авиамеханик поцарапал стремянкой самолёт A320 авиакомпании "Аэрофлот". Инцидент произошёл 30 сентября в столичном аэропорту Шереметьево. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места происшествия.

<p>Фото © LIFE</p>

Серьёзных повреждений нет, на фюзеляже остались царапина и жёлтый след от стремянки.

Сейчас идёт разбирательство. Авиамеханику грозит увольнение.

За последний месяц это далеко не первый инцидент в столичном Шереметьево. Так, в воздушной гавани столкнулись самолёты "Аэрофлота" и Royal Flight, затем телетрап снёс дверь лайнера "Аэрофлота", а тягач едва не раздавил грузчика.

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