Самолёт "Аэрофлота" поцарапали стремянкой в Шереметьево

Авиамеханик поцарапал стремянкой самолёт A320 авиакомпании "Аэрофлот". Инцидент произошёл 30 сентября в столичном аэропорту Шереметьево. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места происшествия.
Серьёзных повреждений нет, на фюзеляже остались царапина и жёлтый след от стремянки.
Сейчас идёт разбирательство. Авиамеханику грозит увольнение.
За последний месяц это далеко не первый инцидент в столичном Шереметьево. Так, в воздушной гавани столкнулись самолёты "Аэрофлота" и Royal Flight, затем телетрап снёс дверь лайнера "Аэрофлота", а тягач едва не раздавил грузчика.
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