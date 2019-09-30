Российский иллюзионист едва не распилил себе руку, репетируя трюк Гудини — видео

Российский иллюзионист Сергей Воронцов получил серьёзную травму руки во время репетиции шоу "Трюки Гудини". "Смертельный стол" — так называется этот трюк, в котором задействованы огромные циркулярные пилы. Одна из них и задела конечность артиста. Всё происходящее снял на видео сам фокусник. Как пояснили Лайфу его представители, в мастерской всегда работает видеокамера для детальной проработки каждого из номеров.
— Репетируя новый опасный номер, Сергей случайно задел рукой острые ножи и сильно повредил руку, — сообщил продюсер шоу "Трюки Гудини" Андрей Кудрявцев. — Повреждены мягкие ткани и сухожилие.
Из-за полученной травмы иллюзионист был вынужден перенести премьеру своего шоу, посвящённого 145-летию непревзойдённого Гарри Гудини. Обратившись к поклонникам в своём инстаграме, он принёс им извинения и поблагодарил за поддержку.
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Друзья, вчера, во время ночной репетиции нового номера, сильно повредил руку, порвал мягкие ткани и сухожилие на правой руке. Вероятнее всего, шоу 3 октября придётся перенести на другой день. Сейчас делаю все, что бы скорей привести руку в порядок и вернуться на сцену с новым шоу. Всех люблю и обнимаю.
Ранее Лайф рассказывал, как на гастролях в ЮАР известный фокусник по ошибке выстрелил из арбалета в голову своему напарнику. Впрочем, всё оказалось не так страшно: стрела не пробила череп ассистента, и он отделался наложением трёх швов на затылок. А на другом шоу талантов участник запер себя в кубе с водой, но что-то пошло не так: горе-трюкач провёл около двух минут в запертом кубе, после чего не смог сам его открыть и стал жестами звать на помощь.
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