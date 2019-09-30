BMW объявила отзыв сотен авто в России из-за возможных дефектов

Отвезти на СТО машины нужно владельцам кроссоверов X3, которые в продаже с июля этого года.

287 автомобилей марки BMW X3 (G20) будут отозваны официальным представителем немецкого автоконцерна на российском рынке "БМВ русланд трейдинг". Как говорится на сайте Росстандарта, в данных машинах могут наблюдаться дефекты подголовника.

— Причиной отзыва транспортных средств является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за изменённой сварки на опорной штанге подголовника. В случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители должны будут проинформировать владельцев автомобилей данной модели, купленных в период с июля 2019 года, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены заднего центрального подголовника. В компании подчеркнули, что все работы будут осуществлены бесплатно.

Лайф сообщал, что в июне текущего года BMW отзывала в России более 300 авто из-за проблемы с подушками безопасности.