В Россельхознадзоре ответили на сообщения о росте цен на молочные продукты

Как утверждают в ведомстве, электронная ветеринарная сертификация продукции не повлияет на цены.

Роста цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября этого года не ожидается. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

— Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочку, — рассказала журналистам Мелано.

Напротив, в ведомстве считают, что себестоимость продукции в следующем году даже снизится. По словам Мелано, цены на молочные продукты могут подняться только из-за "истерии" вокруг этой темы.

Ранее "Известия" писали, что с ноября цены на молочную продукцию могут подняться на 10%. В России будут действовать сразу две системы маркировки таких продуктов. Если раньше в ЭВС были включены сыры, масло, творог, то теперь туда входят ещё молоко, кисломолочные продукты и мороженое.

Ранее эксперт рассказал, какое вино подорожает после увеличения акцизов.