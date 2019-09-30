Путин кратко побеседовал с Макроном после панихиды по Шираку

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин кратко побеседовал с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор состоялся после панихиды по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Их общение длилось около двух минут. Они переговорили на выходе из собора, где и попрощались с Шираком.

Газета Parisien уточняет, что российский лидер не посетит обед в Елисейском дворце, где будут главы иностранных государств и правительств. Это связано с повесткой президента РФ.

Путин принял участие в церемонии прощания с Шираком. Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

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