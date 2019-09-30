Песков назвал условие публикации стенограммы бесед Путина и Трампа

Кремль может опубликовать стенограмму бесед президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа только при согласии обеих сторон. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон, — отметил представитель Кремля.

В целом дипломатическая практика такие публикации не предусматривает, однако если Вашингтон подаст сигнал, то Москва готова это дело обсудить, подытожил Песков.

Напомним, председатель Комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Адам Шифф заявил, что Демократическая партия США намерена добиваться публикации разговоров главы Белого дома Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, мотивируя это "обеспечением национальной безопасности".