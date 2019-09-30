В Кремле надеются, что Минздрав разберётся в ситуации с онкоцентром им. Блохина

Пресс-секретарь президента России отметил, что ведомство примет необходимые меры для решения вопроса с зарплатами сотрудников медучреждения.

В Кремле надеются, что Министерство здравоохранения России примет все необходимые меры для прояснения ситуации с зарплатами и другими претензиями сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина к руководству медицинского учреждения. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном "ручном" регулировании сложившейся ситуации.

— Обращение (сотрудников онкоцентра. — Прим. Лайфа) видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации, — сказал Дмитрий Песков.

Отметим, в конце текущего лета появилась информация, что в онкоцентре имени Блохина планируются массовые сокращения. Ожидалось, что уволить могут более 700 сотрудников. Ситуация обострилась в конце сентября, когда уже сами сотрудники онкоцентра пригрозили своим увольнением, если новое руководство медицинского учреждения продолжит свою работу и не будут решены проблемы с зарплатами.

В медучреждении ранее опровергали сообщения и о массовых увольнениях, и о закрытии отделения из-за плесени.