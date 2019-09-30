Кремль прокомментировал назначение экс-главы ДНР на пост врио мэра Элисты

Песков заявил, что основным условием для кандидата на подобный пост является российское гражданство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о целесообразности избрания врио мэра Элисты экс-главы Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова.

— Подобное назначение — это исключительно прерогатива главы региона. Разъяснения насчёт целесообразности назначения того или иного человека лучше получать именно у руководителя региона, — пояснил он журналистам.

Песков напомнил, что основным условием для подобного назначения является наличие российского гражданства.

Напомним, что 26 сентября на заседании Элистинского городского собрания врио главы администрации калмыцкой столицы был избран Дмитрий Трапезников. Уроженец Краснодара 31 августа — 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР.