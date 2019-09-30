"Самая лучшая акушерка". Влад Топалов перерезал пуповину на родах сестры

Молодая мама в шутку констатировала, что её брата теперь можно сдавать в аренду роженицам.

Певец Влад Топалов присутствовал на родах своей сестры и даже сам перерезал пуповину. Эту роль должен был выполнить супруг Алины бизнесмен Томас Неосон, но его рейс неожиданно отменили.

— В роддом меня привёз, и был со мной на родах, и пуповину перерезал мой брат Влад Топалов. Мой брат знает про роды всё. Его надо сдавать в аренду на роды! Он подкован как самая лучшая акушерка! — цитирует Алину портал "Дни.ру".

Молодая мама выразила восхищение мужеством брата, который поддерживал её целых 12 часов — именно столько длились роды. В итоге на свет появилась здоровая девочка.

К слову, сам бывший солист Smash впервые стал отцом в конце прошлого года. Телеведущая Регина Тодоренко родила мужу мальчика 5 декабря 2018 года. Лайф публиковал видео, как певец забирает супругу с новорождённым малышом из роддома.