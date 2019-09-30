Москвич подавился салом в темноте и умер

56-летний житель Москвы подавился салом и умер. Инцидент произошёл 29 сентября на Профсоюзной улице, сообщает МК.

По данным СМИ, мужчина ужинал в своей комнате, а в другой находился его сын с девушкой. В какой-то момент в его комнате перегорела лампочка, но мужчина продолжил есть, только включил телевизор.

Когда он подавился, то хрипы услышали его родные. Сначала они самостоятельно пытались помочь, но у них ничего не вышло. Они вызвали медиков. Прибывшие медики достали кусок сала, но москвич был уже мёртв.

В прошлом году Лайф рассказывал, как 50-летний украинец скоропостижно скончался у станции метро в Киеве, подавившись большим куском сала.