В Android объединили несколько действий в одной кнопке

Пока этот инструмент в магазине приложений доступен только для узкого круга лиц, но вскоре распространится на все устройства с новой ОС.

В Google Play добавили несколько дополнительных функций. Владелец Android-смартфона сможет создавать список желаемых приложений и игр, подписываться на обновления и информацию о них, а затем разом стирать все эти подписки. Об этом сообщает Androidpolice.com.

Суть новшества как раз в последнем — возможности разом отменить регистрацию и подписки без необходимости делать это для каждого приложения по отдельности. Пока такая функция доступна не всем. Вероятно, её только испытывают.

Недавно Лайф рассказывал о проблемах, которыми грозит безответственное использование Google Play. Установленный у неизвестного разработчика "фонарик" позволит злоумышленникам украсть все данные пользователя.