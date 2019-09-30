В Испании впервые приговорили женщину к пожизненному заключению

Обвиняемая утверждала на суде, что смерть мальчика наступила случайно, она якобы хотела закрыть ему рот во время спора.

Пожизненное лишение свободы без права обжалования приговора в течение 25 первых лет — такое наказание за убийство восьмилетнего ребёнка своего жениха назначил Суд присяжных Испании Ане Хулио Кесаде. Женщина стала первой жительницей страны, которую приговорили к максимальному наказанию, введённому с 2015 года.

27 февраля 2018 года в маленьком посёлке Ортичуэлас пропал восьмилетний мальчик. Учитывая, что в населённом пункте проживает всего десяток человек и все друг друга знают, никто не мог предположить, что ребёнка могли похитить или убить. Думали, он потерялся. Однако вскоре была найдена рубашка мальчика. Подозрение пало на новую возлюбленную отца ребёнка — Ану Хулио. Слежка за женщиной вскоре дала результаты. Женщина была задержана во время попытки спрятать тело убитого ребёнка.

На суде обвиняемая утверждала, что не собиралась убивать ребёнка, а смерть наступила по неосторожности, якобы во время спора с мальчиком она пыталась закрыть ему рот, но тот задохнулся. Присяжные не поверили доводам женщины и единогласно признали её виновной.

Помимо пожизненного срока женщина также приговорена за нанесение морального ущерба отцу к трём годам заключения, за нанесение морального ущерба матери ещё к двум годам и девяти месяцам, за преступления против неприкосновенности личности отца — к году и шести месяцам, а за преступление против неприкосновенности личности матери — к году тюрьмы. Кроме того, даже если её каким-либо образом удастся выйти на свободу, ей будет запрещено приближаться к родителям убитого ребёнка ближе чем на 500 метров в течение 30 лет после освобождения.

Также назначены и материальные взыскания. Убийца должна будет выплатить каждому из родителей по 250 тысяч евро, а также более 200 тысяч евро в пользу государства для возмещения расходов на поиски мальчика.

Напомним, похожая трагедия произошла в Тюменской области. По подозрению в убийстве годовалого ребёнка задержана местная жительница. По версии следствия, девушка из мести решила расправиться с младшим братом своего бывшего возлюбленного.