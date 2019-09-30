Россияне застряли в Сеуле из-за проблемы с самолётом "Авроры"

Более 70 пассажиров не смогли вылететь из Сеула в Хабаровск из-за неисправности самолёта авиакомпании "Аврора". Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
— В результате 75 пассажиров остались в иностранном аэропорту. По информации авиакомпании, они обеспечены горячим питанием и размещены в гостиницах, — отметили в ведомстве.
Перевозить пассажиров будут в два этапа. Первый вылет запланирован в 00:40 местного времени 1 октября — 43 человека прибудут в аэропорт Владивостока, чтобы затем отправиться в Хабаровск. Второй рейс с остальными 32 пассажирами состоится 1 октября в 13:00.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения авиакомпанией прав потребителей и исполнения закона о безопасности полётов.
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