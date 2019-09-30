Минтруд анонсировал повышение пенсий более 30 миллионов россиян

Это произойдёт с Нового года, а уже весной ожидается ещё один этап, хоть и не столь масштабный.

Более 30 миллионов неработающих российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января 2020 года благодаря индексации страховой части выплат на 6,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

— Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем одну тысячу рублей. Индексация коснётся порядка 31 миллиона неработающих пенсионеров, — уточнили в министерстве.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. По предварительной оценке, размер выплат повысят на 7%. Повышение затронет почти четыре млн россиян, 3,2 млн из которых — получатели социальных пенсий.

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