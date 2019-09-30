Гидрометцентр ответил, пора ли столичным автомобилистам "переобуваться"

Определить наилучший момент оказалось довольно просто: эксперты советуют дождаться, чтобы дневные и ночные температуры опустились до пяти градусов ниже нуля.

Синоптики советуют автовладельцам в Москве задумываться о смене летней резины на зимнюю не ранее чем в начале ноября. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Определить, когда придёт пора "переобуваться", по словам эксперта, довольно просто: дневные и ночные температуры должны опуститься до пяти градусов ниже нуля. Другим основанием, чтобы поменять резину, синоптики считают появление снежного покрова.

— Сейчас ещё рано. Обычно это наступает в начале ноября, не раньше, — резюмировал Вильфанд.

Тем временем на территории Москвы и Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра и осадков. Водителям в Москве посоветовали не парковаться под деревьями, кроме того, их предупредили об опасности возникновения различных мелких ДТП. А в московских аэропортах почти 40 рейсов были задержаны или отменены из-за плохой погоды.