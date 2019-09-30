Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Рослесхоза. Им стал Сергей Аноприенко из Росимущества, говорится на сайте правительства страны.
— Назначить Аноприенко Сергея замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе главы правительства.
С 2017 года Аноприенко был заместителем главы Росимущества. Бывший глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку летом.
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