Медведев назначил нового руководителя Рослесхоза

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Дмитрий Медведев. Фото © Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Рослесхоза. Им стал Сергей Аноприенко из Росимущества, говорится на сайте правительства страны.

<p>Сергей Аноприенко. Фото © Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.</p>

Назначить Аноприенко Сергея замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе главы правительства.

С 2017 года Аноприенко был заместителем главы Росимущества. Бывший глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку летом.

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